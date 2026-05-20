Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu aile üyeleriyle birlikte toplam 57 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili, daha önce dolandırıcılık suçundan hüküm giyen iş insanı Emin Adanur cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Pınar Aydın’ın paylaşımına göre mahkeme, Adanur hakkında dolandırıcılık yönünden değerlendirme yaparken bazı borç davalarında erteleme kararı verdi.

Adanur’un borçlu olduğu 35 alacaklıya ödeme yaptığı belirtilirken, KVKK kapsamında yürütülen başka bir dosya nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği ifade edildi.

EMİN ADANUR'UN MUSTAFA BOZBEY HAKKINDA ORTAYA ATTIĞI İDDİALAR

Bursa'nın merkez ilçelerinden biri olan Nilüfer'de uzun yıllar müteahhitlik yapan ve bir dönem Bursaspor Kulübü Başkanlığını da üstlenen müteahhit Emin Adanur, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey hakkında iddialarda bulunmuştu.

Adanur paylaşımında, "Projeye ruhsat almak için TİBA Mimarlık ofisinde projeyi çizdirdik. TİBA Mimarlık, Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey ve dönemin Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in şirketiydi. Turgay Erdem 'Ruhsatı ben imzalayacağım ancak Mustafa Bozbey 2 adet daire istiyor' dedi. O dönemlerde bu tür şeyleri bilmiyordum. Ters tepki gösterdim" iddiasında bulundu.

Adanur "Geri döndüm ve 1 daire teklif ettim. Kabul ettiler. Daireyi, SERES Gayrimenkul adında bir şirkete devretmemi istediler ben de devrettim. Bu şirket, 2015 yılında kurulmuş bir şirket. Mustafa Bozbey'in kurdurduğu paravan bir şirket. Muhkim Demirtaş adında birinin üzerine kurulmuş. Muhkim abi, o güne kadar köy kahvesinde takılan bir adam. Üzerinde bulunan gayrimenkulün vergisini dahi ödeyemez. Ancak bu şirketin üzerine milyarlık gayrimenkül girişi oldu" dedi.

Adanur, "Karina sitesinde 1-2-3 ve 4 no'lu bağımsız bölümler. Bunlar dubleks daire olarak tapuda kayıtlı. Daire fiyatı 9 milyon TL'den başlıyor. Bunlar SERES Gayrimenkül'e geçti. Park Nilüfer Sitesi F blok 29 numara. Burası da benden imza karşılığında aldıkları daire. Altınşehir'de 3 bin 850 metrekare imarlı arazi. Muhtemel değeri yaklaşık 150 Milyon TL. Özlüce Mahallesi Kardelen Apartmanı'nda 3 adet daire. Ataevler 1331 ada 1 parsel. C11-C12-D11 no'lu dükkanlar. Muhtemel değer 75 milyon TL. Şimdilik bu kadar yeter. Geri kalanını yarın paylaşacağım" dedi.

Pınar Aydın şu ifadeleri kullandı:

İtirafçı Emin ADANUR Tahliye edildi.

Mahkeme dolandırıcı olmadığına hükmederek bazı borca karşı davaya erteleme verildi.

Borçlu olduğu 35 alacaklıya borcunu ödedi.

KVKK’dan bir dosya da tutukluluğu devam ediyor.