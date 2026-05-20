Kurtuluşspor lokalinde yapılan gelen kurulda Divan başkanlığını Özden Suvat yaptı. Kongrede başkanlığı bırakan Coşkun Karduz kısaca 2025-2026 sezonunu değerlendirdi ve destek veren herkese teşekkür etti.

Divan başkanı Özden Suvat, yapılan seçim öncesi yeni yöneticilere kısaca kulübü tanıttı.

"KURTULUŞSPOR'A HİZMET ETMEK İÇİN GÖREVE GELDİK"

Yapılan oylama ile başkanlığa seçilen Ufuk Şen, ''Gerek bir önceki yöneticilere, gerekse bugüne kadar yöneticilik yapan, destek olan herkese teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıdır. Ben ve arkadaşlarım Kurtuluşspor'a hizmet için göreve geldik. Bursa'da önemli bir yere sahip Kurtuluşspor'da başkanlık yapacağım için heyecanlıyım, gururluyum'' dedi.