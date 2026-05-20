Özellikle günlük işler, part-time çalışmalar, sezonluk personel ihtiyaçları ve yakın çevrede hızlı iş çözümü arayan kullanıcıları buluşturan sistem, Türkiye’de farklı bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor.

“Yakınındaki işi anında bul” mantığıyla çalışıyor

Boştamısın’ın temel çalışma sistemi oldukça basit:

İşveren uygulama üzerinden ihtiyaç duyduğu personeli ilan olarak yayınlıyor, ücret teklifini belirliyor ve çevresindeki uygun adaylara bildirim gönderiyor. İş arayan kullanıcı ise bulunduğu konuma yakın işleri saniyeler içinde görebiliyor.

Platformun en dikkat çeken yönlerinden biri ise klasik “CV gönder – günlerce bekle” sisteminden uzak olması.

Uygulama daha çok:

“Bugün çalışacak garson lazım”

“2 saat içinde kurye gerekli”

“Yarın için temizlik personeli aranıyor”

“Part-time mağaza çalışanı lazım”

“Usta, tesisatçı, boyacı aranıyor”

gibi hızlı çözüme odaklanıyor.

Türkiye’de Büyük Bir Boşluğu Dolduruyor

Türkiye’de milyonlarca kişi:

ek gelir elde etmek,

boş zamanını değerlendirmek,

kısa süreli iş bulmak,

uzmanlığını kazanca çevirmek

istiyor.

Ancak mevcut sistemlerde bu işler genellikle dağınık sosyal medya ilanları veya kayıt dışı yöntemlerle yürütülüyor.

Boştamısın ise bu alanı daha organize ve dijital hale getirmeyi hedefliyor.

Özellikle:

öğrenciler,

emekliler,

boş zamanında ek iş yapmak isteyenler,

sezonluk çalışanlar,

günlük iş arayanlar,

kadın kullanıcılar,

ustalar ve hizmet sektörü çalışanları

uygulamanın ana kullanıcı kitlesi arasında yer alıyor.

Antalya ve Turizm Bölgelerinde Dikkat Çekiyor

Platformun en yoğun ilgi gördüğü alanlardan biri ise turizm bölgeleri.

Özellikle Antalya gibi şehirlerde yaz sezonunda oteller, restoranlar ve beach işletmeleri sürekli personel arıyor.

Boştamısın sistemi sayesinde işletmeler:

yakın çevreden hızlı personel bulabiliyor,

sezonluk çalışanlara anında ulaşabiliyor,

günlük personel eksiklerini kısa sürede kapatabiliyor.

Bu durum uygulamanın özellikle hizmet sektöründe hızla yayılmasına katkı sağlıyor.

“Teklif veren işveren” modeli dikkat çekiyor

Platformun farklı yönlerinden biri de işveren merkezli teklif sistemi.

Birçok uygulamada çalışanlar fiyat verirken, Boştamısın’da çoğu zaman:

işi açan taraf ücret teklif ediyor,

uygun bulan kullanıcı işi kabul ediyor.

Bu model:

fiyat karmaşasını azaltıyor,

süreci hızlandırıyor,

kullanıcılar için daha net bir sistem oluşturuyor.

Türkiye’de Yeni Nesil “Mahalle Ekonomisi” Oluşabilir

Uzmanlara göre uygulamanın en güçlü taraflarından biri “yakın çevre ekonomisi” mantığı.

50 kilometre çevresindeki işlerin eşleşmesi:

ulaşım maliyetini azaltıyor,

hızlı iş çözümü sağlıyor,

aynı şehir içindeki iş gücü hareketini artırıyor.

Bu yapı ilerleyen dönemde:

mahalle bazlı hizmet ekonomisi,

anlık personel ağı,

dijital günlük iş pazarı

gibi yeni alanlar oluşturabilir.

Güvenli ödeme sistemi üzerinde çalışılıyor

Platformun geliştirmeyi planladığı sistemlerden biri de güvenli ödeme altyapısı.

Bu sistem sayesinde:

ödeme uygulama üzerinden yapılabilecek,

iş tamamlanınca ücret aktarılabilecek,

platform komisyon modeliyle gelir elde edebilecek.

Bu modelin özellikle kayıt dışı günlük işleri daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.

Sadece iş bulma uygulaması değil

Boştamısın’ın hedefi yalnızca klasik bir iş ilan uygulaması olmak değil.

Platform;

boş zamanı kazanca çevirme,

uzmanlığı gelir haline getirme,

yakın çevrede hızlı çözüm üretme,

günlük iş kültürünü dijitalleştirme

gibi daha geniş bir ekonomik modele odaklanıyor.

Türkiye’de giderek büyüyen esnek çalışma modeli düşünüldüğünde, Boştamısın benzeri sistemlerin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağı değerlendiriliyor.