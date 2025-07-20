Yüksek nabız ve tansiyon şikayetleri üzerine yapılan müdahalede bir stent daha takılarak kontrol altına alınmaya çalışıldı. Öncel’in sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

Sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sanatçımız Nazan Öncel, Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılmıştı. Ancak bu sabaha karşı saat 04:30'da ani bir rahatsızlıkla tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon şikayetleri üzerine bir stent daha takılarak kontrol altına alınmaya çalışıldı. Şu anda sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor. Nazan Öncel, hayranlarına “Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.” sözleriyle mesaj gönderdi. Sanatçımızın ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil."