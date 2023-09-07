Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in evinde ölü bulunduğu üzücü olayın ardından, ölüm nedeni belirlendi. Akil'in yaşamını yitirdiği sebep, geçirdiği kalp krizi olarak tespit edildi. Bu trajik olay, 5 Eylül Salı günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Ece Akil, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olarak biliniyordu ve bir süredir kendisinden haber alınamıyordu. Arkadaşı, endişelenerek Akil'in yaşadığı evine gittiğinde, genç kızın hareketsiz bir şekilde yerde olduğunu gördü.

Durumu hemen bildiren arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ne yazık ki, yapılan kontroller sonucunda Nazlı Ece Akil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölüm nedenini kesin olarak belirlemek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

KALBİ DAYANAMAMIŞ

Otopsi raporu sonucunda, Nazlı Ece Akil'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kızın ölümü, bir hafta önce kutladığı doğum gününden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Nazlı Ece Akil'in cenazesi, Ankara'da düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.