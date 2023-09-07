Her çocuğun her gün sebze yemesi de zorunlu değildir. Günde bir adet meyve—bir elma, şeftali veya bir portakal yiyen çocuk bile günlük sebze-meyve ihtiyacını karşılar.

Okul öncesi yaşlarda gerek iştahsızlık gerekse besini reddetme ya da seçici davranma gibi yeme sorunları, büyük ölçüde psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bu yaşlarda beslenme, çocuk için, ailesine duygularını göstermenin en kolay yoludur. Bazı çocuklar dikkat çekmek için beslenmeyi reddedebilir. Bu durumda yemekten önce çocuk ile oyun oynamak bu durumun düzeltilmesini sağlayabilir. Çocuk tarafından yiyeceğin reddedilmesi anne-babaya karşı kullanılan güçlü bir silahtır.

Annelerin veya büyükannelerin sinir krizleri geçirdiği yemek öğünleri çocuklar için işkenceye dönüşmesin. İşte olumsuz yeme davranışı olan çocuklara yaklaşımda dikkat etmeniz gereken noktalar:

Çocuğunuzun yemekten bir saat önce ve yemek sırasında sıvı alımını azaltın.

Çocuğunuz biberon kullanıyorsa, biberonu bardakla değiştirmeye çalışın.

Günlük süt tüketimi iki su bardağını aşmamalı. (Günde en fazla 400 – 500ml)

Çocuğunuzun besin seçimindeki önceliklerini dikkate alarak farklı besinler sunmalısınız.

Yemek porsiyonları annenin kendi ölçüsüne göre değil, çocuğun gereksinimine göre ayarlanmalıdır.

Bir öğünde verdiğiniz besin reddedilirse tamamen farklı bir besin deneyin ve onun da reddedilmesi durumunda bir sonraki öğüne kadar herhangi bir besin vermeden bekleyin.

Ara öğünlerin küçük porsiyonlar şeklinde olmasına dikkat edin.

Herhangi bir nedenle ödül olarak şeker ve tatlı türünde besinler vermeyin.

Yiyecekleri çocukların kolay yiyebileceği ve ilgileneceği şekilde hazırlamaya çalışın. Örneğin havuç ve salatalık gibi sebzeleri küçük küçük dilimleyebilirsiniz, köfte ve börek gibi yiyecekleri küçük şekillerde hazırlayabilirsiniz ya da kek ve kurabiye gibi besinleri karikatürize ederek eğlenceli hale getirmeyi deneyebilirsiniz.

Yine de bazı rahatsızlıkların iştahsızlığa neden olabileceğini unutmamak gerekir. Anemi veya bağırsak paraziti gibi hastalıklar çocuklarda iştah kaybına yol açabilir. Eğer yukarıdaki öneriler fayda etmiyorsa bu hastalıklar araştırılmalıdır.