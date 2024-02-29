NBL Games, oyun sektörüne giriş yaptı. Yapay zekâ destekli sosyal bilgi yarışmaları ve kelime oyunlarına odaklanan şirketin ilk oyunu Quiz Crush, oyunseverler arasında yoğun ilgi görerek Türkiye oyun pazarında üst sıralara tırmanmaya başladı. Şirket, tohum yatırım turunu tamamlayarak ABD pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Türkiye girişim ekosisteminin en dinamik alanlarından olan ve 1,5 milyar dolar büyüklüğü geçen oyun sektörünün yeni oyuncusu NBL Games’in yeni oyunu pazara giriş yaptı. Yapay zekâ destekli multiplayer sosyal bilgi yarışmaları ve kelime oyunlarına odaklanan şirketin ilk oyunu ‘Quiz Crush’, oyun severler arasında heyecan oluşturarak Türkiye oyun pazarında üst sıralara tırmanmaya başladı.

Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak başka oyuncularla karşı karşıya gelerek genel kültürden futbola, sinemadan bilim ve teknolojiye uzanan 10 farklı dalda kıyasıya yarıştıkları Quiz Crush, bilgi yarışmalarına getirdiği yeni solukla şimdiden kemikleşmiş bir topluluk kazanma yolunda ilerliyor. Oyuncular, heyecanlı bilgi yarışmalarına katılırken, kendi arkadaş gruplarını oluşturup oyun içi mesajlaşabiliyor.

İlk yatırım turunu tamamladı

NBL Games, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve geniş kitlelerce takip edilen 11 ödüllü "Hadi" uygulamasının arkasındaki isimler Emre Ulusoy ve Gökhan Örün’ün yanı sıra ‘Ofsayt’ ve ‘Kafatopu’ oyunlarıyla önemli başarılar elde eden Erdem Yurdanur, Ömer Kırkağaclıoğlu ve Kokteyl ekibinin güçlerini birleştirmesiyle doğdu.

Türkiye’nin büyüyen oyun pazarında şirket, 150 milyon lira değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı. Tohum yatırım turu, Heaventures başta olmak üzere, Abidin Gülmüş, Nedim Özkan, Tolga Camadan, Kerim Dumanlı, Savaş Keleş ve Cengiz Zabcı gibi yatırımcılar tarafından desteklendi. Yurt içiyle birlikte yurt dışında da büyümeyi hedefleyen şirket, ilk oyunu olan Quiz Crush ile ilk olarak Türkiye pazarında çıktığı yolculuğunda, şimdi de ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.

Hem eğlenceli hem de zihinsel olarak zorlayan oyunlar

2023 yılında kurulan şirketin yol haritasını değerlendiren Erdem Yurdanur, “Oyuncularımıza sadece eğlenceli değil, aynı zamanda onları zihinsel olarak da zorlayacak, sosyal etkileşimi yüksek ve yenilikçi oyunlar sunmak istiyoruz” ifadelerini kullanırken, Emre Ulusoy ise “Quiz Crush ile sadece başlangıcı yaptık. Yolculuğumuz boyunca, oyun severlere yine dünyada ilk olacak deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz” sözleriyle oyun severleri bekleyen yeni heyecanlara vurgu yaptı.

Hedef oyun pazarının unicorn’ları arasına katılmak

Yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 3,3 milyar kişinin dijital oyun oynadığı tahmin ediliyor. Dünyada dijital oyunlardan elde edilen gelirlerin 2023 yılında 184 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, 2026 yılı itibarıyla bu rakamın 205 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu pastadan ise en büyük payı yüzde 49 ile mobil oyunlar alıyor.

Dünya genelinde oyuncu sayısı 3 milyarı aşarken Türkiye’de de 36 milyon aktif oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye girişim ekosisteminde oyun geliştiren start-up’lar son 5 yılda 672,5 milyon dolar yatırım aldı. 2023 yılında, oyun girişimlerine yapılan yatırım sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde arttı. Avrupa genelinde değerlendirildiğinde, oyun girişimlerine yapılan yatırım hacmi bakımından Türkiye, İngiltere, Fransa, İsviçre ve İsveç’ten sonra beşinci sırada yer alırken, yatırım sayısı bakımından ise ilk sırada yer alıyor. Büyük satışlara konu olan Türkiye oyun pazarının genç oyuncusu NBL Games’in orta ve uzun vadeli hedefi ise Türkiye oyun pazarından çıkan unicorn’lar arasında yer almak.