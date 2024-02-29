Bursaspor’un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
TFF 2. Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Bucaspor-1928 maçı biletleri bugün saat 11.00’de satışa çıktı. 100. Yıl Atatürk Stadı’nda Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak olan maça yeşil-beyazlı taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
50 TL ile 500 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:
"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL."
Kaynak: iha