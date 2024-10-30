Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Irak için de ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. Barzani, bu durumun bölgedeki güvenlik dengelerini etkilediğini ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Barzani, terör örgütünün faaliyetlerinin yalnızca Türkiye’nin değil, Irak’ın da ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade ederek, PKK'nın varlığının yerel halk üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Bu bağlamda, PKK'nın oluşturduğu huzursuzluğun, bölgedeki sosyal ve ekonomik gelişmelere zarar verdiğine dikkat çekti.

Son dönemde Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki işbirliğinin arttığını belirten Barzani, terörle mücadelede ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü - MERI Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu konunun yalnızca askeri bir mesele olmadığını, aynı zamanda siyasi ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini de ifade etti.

Barzani, uluslararası toplumun da bu sorunun çözümünde daha fazla rol alması gerektiğini ve PKK'nın bölgedeki etkisini azaltmak için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.