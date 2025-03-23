Esenyurt'ta geleneksel Ramazan eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayına özel düzenlenen sohbet programında Necmettin Nursaçan, Esenyurtlularla bir araya gelerek Ramazan’ın manevi boyutuna dair değerli bilgiler paylaştı. Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Nursaçan, katılımcılara Ramazan ayının manevi anlamını hatırlatarak, bu tür organizasyonların toplum için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu hizmetin halkımıza sunulmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum"

Esenyurtluların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Nursaçan "Mübarek Ramazan gününde, Kadir Gecesi’nin gölgesi üzerimize düşmüşken buradaki aileleri görmekten mutlu oldum. Bu imkanı hazırlayanları tebrik ediyorum. Milletin derdini duymak, derdine deva hazırlamak çok önemli. Bu hizmeti halkımıza sunulmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Allah başarılarını daim kılsın" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın sohbetine doyamadım"

Esenyurt Belediyesinin hem çocuklar hem de yetişkinler için renkli etkinlikler düzenlediği söyleyen Emine Sercan, "Çok memnun oldum gerçekten. Çocuğum da çok mutlu oldu. İyi ki geldik. Hocamızın sohbetine doyamadım. Belediyemizden de çok memnunuz. Düzenlediği etkinlikler için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler

Sohbet programının öncesinde, Esenyurt Belediyesi tarafından geleneksel Ramazan eğlenceleri çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyununu izleme, orta oyunu ve illüzyon gösterisi gibi etkinliklerle keyifli bir akşam geçirdi. Ayrıca, Ramazan yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlendi.