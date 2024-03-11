Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir fırında nefes borusuna şeker kaçan çocuk ölümden döndü. Fırın sahibi uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğu boğulmaktan kurtarırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart Cumartesi günü Esentepe Mahallesi Ağadadere Caddesi’ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek çocuk annesiyle fırına geldi. Annesi ekmek aldığı esnada çocuğun nefes borusuna emdiği şeker kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu fark eden anne, fırın sahibi Recep İslam’dan aldığı suyu oğluna içirmeye çalışsa da fayda etmedi. Anne paniklerken, hızla hareket eden Recep İslam’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla şeker çocuğun nefes barosundan çıkartıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, nefes borusuna şeker kaçan çocuğun ölümden döndüğü anlar fırının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğun boğulduğunu gördüm"

Yaşananları anlatan Recep İslam, "Akşam saatlerinde fırına hanımefendi ile çocuğu geldi. Ekmeğini verdiğim sırada kadın benden su istedi. Suyu çocuğa içirmeye çalıştı, ardından ekmeğini verdim. Kadın hızlı hızlı hareket etmeye başladı. Çocuğun boğulduğunu, nefes alamadığını gördüm. Çocuğun yanına gittim. Heimlich manevrasıyla çocuğu hayatta tutmaya çalıştım. Çok şükür başardım. Boğazına şeker kaçmış, onu çıkardım. Heimlich manevrasının herhangi bir eğitimini almamıştım ama videolarına bakmıştım. Tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi bilmesi gerekiyor" dedi.