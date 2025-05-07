Körfez Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısında, Çamlıtepe’de yapılması planlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı ile ilgili gerekli protokollerin yapılması için Başkan Şener Söğüt’e yetki verildi.

Körfez Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili İbrahim Çırpan başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısı, tutanak özetinin oylanmasıyla devam etti. Belediye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler ve festivallerin yapılması için yetki verilirken, gündem maddeleri tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Körfez Belediyesi ile Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü arasında ilçedeki başarılı çocukların yetiştirilmesi ve sporun gelişimine katkı sağlanması ile Ayrıca Çamlıtepe’de yapılması planlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı yapılması ile ilgili olarak da gerekli protokollerin yapılması için Başkan Şener Söğüt’e yetki verildi.

11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında, maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nde, imar planlarında cami alanı olarak görülen bir alanda, Körfez Belediyesi ile Körfez İlçe Müftülüğü tarafından ortak proje kapsamında cami yapılması için de yetki verildi.

Toplantı, meclis üyelerinin dilek, temenni ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.