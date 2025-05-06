Kocaeli’de "Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı.

Dün Gebze Adliyesi’ne sevk edilen Bodur, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.