Nepal'in başkenti Katmandu'da bu sabah kalkış sırasında bir yolcu uçağı pistten çıktı ve patlayarak düştü. Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, ancak pilot kurtuldu.

Kathmandu Post gazetesinin bir havaalanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunuyordu. Havaalanı sözcüsü Premnath Thakur da bu bilgiyi doğruladı.

Khabarhub haber portalı, uçağın alev aldığını ve büyük bir duman bulutu yaydığını bildirdi. Uçak, Himalaya Cumhuriyeti'nde önemli bir turizm merkezi olan Pokhara'ya gidiyordu.

Saurya Havayolları'na ait olan uçak, yalnızca Bombardier CRJ 200 jetleri kullanıyor. Nepal'in hava endüstrisi son yıllarda büyüme kaydetti ve zor ulaşılan bölgelere mal ve insan taşımacılığı yanı sıra yabancı trekkingciler ve dağcıları da taşıyor. Ancak, yetersiz eğitim ve bakım nedeniyle güvenlik sorunları yaşanıyor. Avrupa Birliği, bu güvenlik endişeleri nedeniyle tüm Nepalli taşıyıcıları hava sahasından men etti.