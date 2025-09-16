Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ı Ziya Taşkent Konser Salonu’nda anacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği gecede sahne alacak solist Ömer Gökmen, usta sanatçının hafızalarda yer eden türkülerini sanatseverlerle buluşturacak. "Gönül Dağından Nağmeler" isimli anma konseri, 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Aziz Duran Parkı’nda yer alan Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz olacak programda Anadolu’nun sesi kabul edilen Neşet Ertaş’ın gönüllerde iz bırakmış türkülerine yer verilecek.