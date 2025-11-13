Kamuya borcu bulunan mükellefleri ilgilendiren gecikme faizi oranında indirime gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’daki gecikme zammı oranı yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Vergi, SGK ve gümrük borçlarında faiz oranı geriledi

Kararla birlikte, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına ilişkin 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde yer alan “gecikme zammı” oranında da indirime gidildi. Buna göre, gecikme faizi aylık yüzde 3,7, yıllık olarak ise yüzde 44,4 düzeyinde uygulanacak.

Taksitlendirme faizinde de indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan düzenleme ile kamu borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan tecil faizi oranı da düşürüldü. 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen taksitlendirmelerde yıllık faiz oranı yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi.

Borçlular vergi dairelerine başvurabilecek

Kamuya borcu bulunan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük oranlarla yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek. Yeni düzenleme, özellikle haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan vergi mükellefleri için ödeme kolaylığı sağlayacak. Düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.