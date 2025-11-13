Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu. Düşen C-130 kargo uçağı ile ilgili dezenformasyon çabaları olduğuna ve bu çabalara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmekte; şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından aile bireylerine (anne, baba ve evli ise eşine) eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir. Bu husus benzer tüm olaylarda standart olarak işletilmektedir. Bu kapsamda olayla ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılması ve ailenin içinde bulunacağı hassas ruhsal durum sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla şehidin kimlik bilgileri, aileye bilgi verilene kadar herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır. Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir" denildi.

Henüz resmi açıklamalar yapılmadan şehit bilgilerini paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazasının ardından Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken; Bakanlığımızca henüz resmi bir açıklama yapılmadan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir. Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmi açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir."



Kaza yaşanmadan önce gelişen süreç

Olay öncesine dair bilgilere de yer verilen açıklamada, "11 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02'de Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06'da Gence'ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır. Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır" denildi.



"Saat 14.34'te TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın düştüğü bilgisi alınmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçak kalktıktan sonra yaşanan gelişmelere dair şu bilgiler aktarıldı:

"Kalkış sonrası saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır. Saat 14.34'te TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır."



"Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmıştır"

Yaşanan kaza sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına dair süreci paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00'de emniyete alınmıştır. Sayın Bakanımız, enkaz arama kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapmıştır. Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz, düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da başlamıştır" açıklamasında bulundu.



"Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır"

Açıklamada, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Uçakta mühimmat yoktu

Uçağın düşmesi sonrasında kamuoyunda ortaya atılan bazı iddialara cevap veren Bakanlık, uçakta herhangi bir mühimmat bulunmadığını, yalnızca personel ve uçak bakım malzemesi olduğunu açıkladı.



Uçağın düşüş sebebi inceleme sonrasında açıklanacak

Uçağın düşüş nedenine dair bilgi vermek için erken olduğuna vurgu yapan Bakanlık, devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebinin açıklığa kavuşacağını açıkladı. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiğine dair iddialara açıklık getiren Bakanlık, helikopterin uçak düştükten sonra bölgeye giden ve uçakla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopter olduğunu bildirdi.



"İddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır"

Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.



"C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır"

Uçakların eski olduğu yönünde kamuoyunda çıkan iddialara cevap veren Milli Savunma Bakanlığı, "Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğind uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.



Karakutu incelenmek üzere Ankara'ya getirildi

Düşen uçağın karakutusuna dair bilgi veren Bakanlık, "Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.



"Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur"

Envanterde bulunan diğer C-130 uçaklarına dair bilgi veren Bakanlık, "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp, kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır"

Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştiren F-16’lar için bakım ekibini Türkiye’ye getirmek maksadıyla Azerbaycan’dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askerî kargo uçağının, 11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askeri personelin şehit olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Düşen uçakta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Anıtkabir’i 1 milyon 219 bin 148 kişi ile ziyaret rekoru kırıldığını kaydetti.

"2 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur"

Türkiye’nin hududunda ve ötesinde tehdit unsurlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarının kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 2 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 720 kilometreye ulaşmıştır. Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca, Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 244 şahıs yakalanmış, 707 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 545, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 57 bin 345 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram (32.276 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 3 Ekim’de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya’dan devraldığını anımsatan Aktürk, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevini 10 Kasım’da İtalya’ya devrettiğini söyledi.

Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, 17-19 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

"(Gazze’de) Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz"

Gazze’de tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası girişimlere yapıcı katkıların devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "ABD öncülüğünde kurulmakta olan Sivil-Asker Koordinasyon Merkezinin, insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasına hizmet edecek şekilde, uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde çalışması önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde tesis edilecek Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin önceliğimiz de bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkesin kalıcı hâle gelmesini sağlayacak uluslararası güvencelerin oluşturulmasıdır. Bu süreçte uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü ve donanımlı hale getirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Aktürk, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 6. T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.