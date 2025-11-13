Yoğun talep gören Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru sistemi üzerinde aşırı yoğunluk oluşmaması için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli bir takvim devreye sokuldu.

Belirlenen takvime göre:

• 12 Kasım’da son hanesi 4 olanlar,

• 13 Kasım’da son hanesi 6 olanlar,

• 14 Kasım’da son hanesi 8 olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlar başvuru ekranına erişebilecek.

81 ilde yürütülecek dev proje için kura tarihleri de netleşti. Noter eşliğinde yapılacak çekilişler 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar hem TOKİ’nin resmi web sitesinde hem de e-Devlet’te aynı anda yayımlanacak.

Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde kapanacak.

Kura sonrası hak sahipliği kazanan vatandaşlara konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Teslimatlar, inşaat süreçlerine göre etap etap gerçekleştirilecek. TOKİ, projenin amacı doğrultusunda dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedeflediğini açıkladı.