İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından önemli bir açıklama yaptı. Netanyahu, bu saldırının bir operasyon olmadığını, tam anlamıyla bir savaşın içinde olduklarını belirtti ve ekledi: "Düşman, bugüne kadar ödemediği bedeli ödeyecek." İsrail Başbakanı, Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına karşılık, videolu bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Netanyahu, konuşmasında öncelikle İsrail topraklarına sızan teröristlerin temizlenmesi gerektiğini ve aynı zamanda geniş çaplı bir yedek asker seferberliği ile misilleme önlemlerinin alınması gerektiğini duyurdu. Ayrıca, "Düşmana karşı daha önce görülmemiş bir güç ve ölçekte karşılık verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Başbakan Netanyahu, şu sözlerle devam etti: " “İsrail vatandaşları, savaştayız. Bu bir operasyon veya yoğun çatışma değil, savaş. Düşman bugüne kadar ödemediği ölçüde bir bedel ödeyecek. Bir savaşın içindeyiz ve kazanacağız.”