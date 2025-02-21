İsrail, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği yoğun saldırılarını Batı Şeria’ya taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'nın Tulkarem kentine geldi. Tulkarem Mülteci Kampı’nda açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Kahraman askerlerimizle birlikte olmak üzere Tulkarem’e geldim. Onlar muazzam bir iş çıkarıyorlar. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerimizi büyük ölçüde arttırdık. Tüm sokakları, evleri temizliyoruz" dedi.

Yoğun saldırıların sinyalini veren Netanyahu, "Benim ve Savunma Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) kuvvetlerimizi artırdık. Ayrıca ilave operasyonlar başlatılması talimatını verdim. Kahraman askerlerimizin bu işi nasıl yapacaklarını iyi bildiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.