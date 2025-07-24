Kullanıcıların artan ilgisiyle popülerliğini hızla artıran uygulamanın hemen arkasında Telegram ikinci, Facebook üçüncü sırada yer aldı. OmeTV ve sosyal etkinlik odaklı event app ise ilk beşte kendine yer buldu. NEXT Teknofest Sosyal, haberden teknolojiye, yaşamdan gündeme kadar çeşitli içeriklerin paylaşıldığı bir ortam sunuyor. Ayrıca, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Baykar’ın ortak çalışması sonucu geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI, platformda aktif olarak kullanılıyor. T3 AI, kullanıcıların kendisini etiketlediği paylaşımlara hızlı cevaplar vererek etkileşim yaratıyor ve deneyimi zenginleştiriyor.

Kaynak: Haber merkezi