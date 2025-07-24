İnegöl'den gönüllü itfaiyeciler ve vatandaşlar, yangının kontrol altına alınabilmesi için Bilecik'teki ekiplere katılarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Yangının çıktığı bölgede rüzgarın şiddetini artırması sebebiyle zaman zaman alevlerin yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını güçleştirse de ekipler, modern yangın söndürme araçları ve helikopter destekleriyle birlikte koordineli hareket ediyor. Gönüllü ekipler, hem yangının yayılmasını engellemek hem de kritik noktalarda önlem almak için arazi şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da destek vermek için su ve yiyecek yardımı sağlıyor, ihtiyaç sahiplerine yönelik organize yardım faaliyetleri hız kazanıyor. Yetkililer, yangın alanından tahliye edilen ailelerin güvenli bölgelere yerleştirildiğini ve sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun mücadeleyi sürdürüyor. Yetkililer, yangın riskinin devam ettiği bölgelerde vatandaşların dikkatli olması, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınması konusunda uyarıda bulundu.

Gönüllülerin desteğiyle büyüyen bu ortak mücadele, Türkiye genelinde dayanışma ve yardımlaşmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.