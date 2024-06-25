Fenerbahçe Beko, 2017-2019 yılları arasında iki sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki İtalyan forvet Nicolo Melli’yi tekrar kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Devon Hall’ın arından daha önce 2017-2019 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe forması giyen Nicolo Melli’yi tekrar kadrosuna kattığı duyurdu. İtalyan forvet, 2018’de Türkiye Ligi, 2019’da ise Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe’nin ardından NBA’de iki sezon geçiren Melli, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formasıyla toplam 104 maça çıktı.

Melli, geçtiğimiz sezon Monoca formasıyla EuroLeague’de 7.3 sayı, 4.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı. 33 yaşındaki basketbolcu, İtalya Ligi’nde 28 maçta 8.6 sayı, 5.6 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarına imza atarak, şampiyonluk sevinci yaşadı.