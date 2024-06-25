İstanbul Sanayi Odası (İSO),Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Yayınlanan araştırmaya göre 238 milyar liralık üretimden satışlarıyla birinci sırada Tüpraş yer aldı. Tüpraş'ı; Ford otomotiv ikinci sırada takip ederken, Star Rafeneri üçüncü sırada yer aldı.

İSO 500’ün ilk 10’unda yer alan şirketlerde 2022 yılına göre iki değişiklik oldu. Geçen yıl ilk 10’da yer almayan Mercedes-Benz ve Gramaltın Kıymetli Madenler ilk 10’a yükseldi.

Zorlu rekabet koşullarının etkisiyle İSO 500’ün ihracatının 2022 yılına göre yüzde 2,9 düşüş ile 95,1 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bahçıvan, "2023 yılında zayıflayan küresel büyüme dinamiklerine rağmen ülkemizin ihracatı binde 5 oranında artarak 255,4 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı yılda Türkiye sanayi ihracatı ise binde 2 düşüşle 245,6 milyar dolara gerilemişti. 2023 yılında İSO 500 ve genel olarak Türkiye sanayi sektörü, ihracat pazarlarındaki durgunluktan olumsuz etkilendi" diye konuştu.

Listede yer alan Bursa Firmaları şu şekilde;

Bosch

Sütaş

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.

Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.

Hitachi Astemo Turkey Otomotiv A.Ş.

ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

Uludağ İçecek Türk A.Ş.

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş.

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.