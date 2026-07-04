Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, özellikle kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları için çeşitli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Sıvı kaybı, güneşin zararlı etkileri ve enfeksiyon riski gibi faktörlerin tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, hastaların yaz mevsiminde bazı önemli kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Susamayı beklemeden su için"

Kemoterapi gören hastalarda yeterli sıvı tüketiminin tedavinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücut daha fazla sıvı kaybediyor. Kemoterapi alan hastalar ise bu durumdan daha fazla etkilenebiliyor. Özellikle bazı kemoterapi ilaçları böbrek fonksiyonlarını etkileyebildiği için hastalarımızın susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

"Güneşten korunmak tedavinin bir parçası"

Bazı kemoterapi ilaçlarının cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı şapka, uzun kollu ince kıyafetler ve uygun güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş yanıkları tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat etmeliyiz"

Yüksek sıcaklıklarda gıdaların daha hızlı bozulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle baskılanmış hastalarda gıda kaynaklı enfeksiyonların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Kalender, "Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, iyi pişmemiş et ve tavuk tüketilmemeli, meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı, soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Tatil Planı Doktorla Birlikte Yapılmalı

Yaz tatili planlayan hastaların tedavi programlarını aksatmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, uzun yolculuklar öncesinde mutlaka onkoloji hekimine danışılmasını önererek, "Kemoterapi uygulama tarihleri, kontrol muayeneleri ve ilaç planlaması dikkate alınarak seyahat programı yapılmalıdır. Tedavinin düzenli devam etmesi başarı açısından büyük önem taşır" dedi.

"Enfeksiyon belirtileri ihmal edilmemeli"

Kemoterapi sırasında bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğini belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Ateş, titreme, ishal veya beklenmeyen halsizlik gibi belirtilerin gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında kemoterapi gören hastalar için önerilerde bulunan Doç. Dr. Kalender, "Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. Güneşten koruyucu önlemleri ihmal etmeyin. Açıkta satılan ve kolay bozulan gıdalardan uzak durun. Tedavi ve kontrol randevularınızı aksatmayın. Ateş, kusma, ishal veya aşırı halsizlik gelişirse doktorunuza başvurun. Seyahat planınızı mutlaka onkoloji hekiminizle birlikte yapın" dedi.

"Basit önlemler tedavi sürecini destekler"

Yaz sıcaklarının kemoterapi tedavisinin kesilmesini gerektiren bir durum olmadığını belirten Doç. Dr. Kalender, "Doğru sıvı tüketimi, güneşten korunma, sağlıklı beslenme ve düzenli hekim kontrolü sayesinde hastalarımız yaz aylarını daha güvenli ve konforlu geçirebilir. Basit gibi görünen önlemler, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesine önemli katkı sağlar" diye konuştu.