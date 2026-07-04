Yeni ilçe stadyumu çalışmalarının hızlandırılacağını söyleyen Varank, Kafkasspor'a destek sözü verdi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis ve parti üyeleri eşlik etti.



Kafkasspor taraftarının meşalelerle karşıladığı Varank ve heyetini, Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp üyeleri ağırladı.



Burada bir konuşma yapan Başkan Rasim Erdem, "İnegöl Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem, şu anda İnegöl Kafkasspor tesislerindeyiz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Gurur verdiniz bize, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun."

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise, "Bugün İnegöl Kafkasspor tesislerini ziyaret ediyoruz. Buraya benim ikinci gelişim. Gerçekten İnegöl'ün önemli bir değeri, kadim bir kulübü. Hamdolsun bu sefer de güzel bir başarı elde ederek ikinci ligde mücadele edecekler. Başkanımız da yeni yönetimle beraber geldi. Hem onlara bir hayırlı olsun ziyareti yapalım hem İstişarelerimizi gerçekleştirerek önümüzdeki dönemde nasıl katkı sağlayabiliriz, onunla ilgili görüşelim istedik. Burada milletvekillerimiz, belediye başkanımız. İlçe başkanımız, beraberce bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Tekrar yeni yönetim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kafkasspor'a ikinci ligde başarılar diliyoruz. Bursa bütün takımlarıyla güzel. Sporda önemli bir şehir. İnegöl özelinde de sporda rekabetçi bir yer. İnşallah bu rekabet dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği getirecek. Biz öyle inanıyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz."

Varank ayrıca 10 bin kişilik stadyum çalışmalarını da hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.