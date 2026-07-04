Kaza, İnegöl'e bağlı Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceylan E. (24) yönetimindeki 16 BGT 671 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı ve devrildi.
Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ