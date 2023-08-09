Askeri darbe hükümeti tarafından hava sahası kapatılan Nijer'deki Türk vatandaşları özel lisanslı uçakla Türkiye'ye getirildi. Türk vatandaşlarını Nijer'e taşıyan uçak saat 05.00 sıralarında İstanbul'a geldi. THY'ye ait TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı, dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e doğru yola çıktı. THY uçağı, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı Nijer'e akşam saatlerinde özel izinle iniş yaptı. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den kalkan Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nda bekliyordu. THY uçağı sabah 05:00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

Özetle darbe sonrası hava sahası kapatılan Nijer'den Türkiye'ye dönemeyen Türk vatandaşları, özel izin sonrası uçakla sağ salim İstanbul'a getirildi.