Nilüfer Belediyesi’nin İş ve Meslek Edindirme Bürosu, iş arayan kişiler ile eleman ihtiyacı olan firmaları ile buluşturuyor. Nilüfer Halk Evi Hizmet Binası’nda bulunan büro, kişileri bilgi ve becerilerine göre uygun işlere yönlendirirken, aynı zamanda eleman arayan firmalara da başvuruları yönlendiriyor. Başvuruları değerlendiren firmalardan, geri bildirim alınarak sisteme işleniyor ve ilan sahibinin aradığı personeli bulana dek ilan açık kalıyor.

2005 yılından beri işe yerleştirmede aracı görevi üstlenen Nilüfer Belediyesi, 2025 yılına kadar toplam 142 bin 575 başvuru aldı. 2024 yılında ise; 5 bin 538 kişi Nilüfer Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Bürosu’na başvuru yaparken, 19 bin 559 kişi de açılan ilanlara yönlendirildi. Nilüfer Belediyesi 2024 yılında 259 kişiyi de iş sahibi yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin İş ve Meslek Edindirme Bürosu’na bu yılın ocak ayında ise 442 kişi başvuru yaptı. Bugüne kadar yapılan başvurulardan, aktif olarak iş arayan 843 kişi ise uygun firmalara yönlendirildi. Nilüfer Belediyesi sayesinde, bu yılın ocak ayında 53 kişi iş sahibi oldu.

İş ve Meslek Edindirme Bürosu, firmaların talepleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Kaynakçılık, aşçı yardımcılığı, servis (yiyecek, içecek), endüstriyel bakım ve onarım, ön muhasebe, hasta yaşlı bakım alanlarında eğitimler verilerek, iş dünyasına kalifiye eleman yetiştirilmesi sağlanıyor.