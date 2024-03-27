Üretici pazarlarındaki esnafı destekleyen Nilüfer Belediyesi, hem görsel birliğin sağlanması, hem de vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin arttırılması için pazar önlüğü dağıttı.

Yerel üreticiye hem üretim, hem satış aşamasında her tür desteği veren Nilüfer Belediyesi, üretenle tüketeni aracısız bir biçimde buluşturduğu üretici pazarlarında kurumsal bir yapı oluşturmak için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda; Salı günü Görükle’de, çarşamba günü Konak’ta, cumartesi günü Çamlıca’da, pazar günü Karaman’da kurulan üretici pazarlarında, görsel bir bütünlük sağlamak amacıyla yaklaşık 250 üreticiye önlük dağıtıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışanlarının hazır bulunduğu çalışmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da katıldı. Çınar ve çalışanlardan önlüklerini alan üreticiler, sağlanan hizmetten dolayı teşekkür etti.

Nilüfer genelinde 4 ayrı günde ve yerde kurulan üretici pazarlarını geliştirmeye çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Yaklaşık 250 üreticimiz bu pazarlarda vatandaşlara kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Nilüfer Belediyesi, üretici pazarlarında üreticilerden herhangi bir kira geliri, elektrik, su parası almıyor. Bu anlamda üreticileri destekliyor. Vatandaşımızın da sağlıklı ürünle buluşmasını sağlıyor. Bugünkü etkinliğimiz, bu işin biraz daha kurumsallaşması adına gerçekleşti. Üreticilerimize pazar önlüğü dağıttık. Hem bir görsel bütünlük sağlanması açısından, hem de vatandaşa karşı sunulan hizmetin kalitesinin bir ölçüde arttırılması için bu önlüğü belediyemiz yaptı. Bugün biz de tüm pazarcılara dağıttık. Hem vatandaşın, hem de pazarcıların memnuniyetini gördük” diye konuştu.

Üretici pazarlarının Nilüferliler tarafından beğenildiğini anlatan Çınar, önümüzdeki süreçte kurulan pazar sayısını arttırmak istediklerini söyledi. Sağlıklı gıda konusunun üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Çınar, üretimden tüketime kadar geçen süreçte vatandaş bilincini daha da arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.