Nilüfer Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması hedefiyle önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, 300 üreticiye İtalyan çimi tohumu dağıtımı yapıldı.

Hasanağa Gıda Merkezi’nde gerçekleşen törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı, belediye meclis üyeleri, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, muhtarlar ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

“TARIM VARSA HAYAT VAR”

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve başladıkları günden bu yana gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım konularına öncelik verdiklerini vurguladı. Kooperatifleşmenin önemine özellikle dikkat çeken Başkan Özdemir, önümüzdeki dönemde soğuk hava deposu, soğuk sıkım zeytinyağı tesisi ve kurutma-dondurma tesisi kurma yönünde çalışmalar planladıklarını ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, “Bizim ana temamız; tarım varsa hayat var. O yüzden tarımı destekliyoruz. Hayvancılıkta yem sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıları iş birliği içerisinde çözmek için bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Nilüfer'de 13 bin 658 büyükbaş, 35 bin 43 küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Başkan Şadi Özdemir, “İlçemizde her yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda yem bitkisi ekiliyor ve bu alanlardan 122 bin 800 ton kaba yem elde ediliyor. Ancak bu miktar ihtiyacı tam olarak karşılamıyor. Bu nedenle bu programı hayata geçirdik” diye konuştu.

HER ÜRETİCİYE 25 KİLOGRAM TOHUM

Program kapsamında 300 üreticinin her birine 5 dekarlık arazi için 25 kilogram tohum dağıtıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, toplamda 1500 dekarlık alanda üretim yapılacağını ifade etti. Tohum bedelinin yüzde 70’inin kurumlar tarafından karşılandığını, yüzde 30’unun ise üreticiler tarafından karşılanacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Amacımız çok net; yem maliyetlerini düşürmek, üretim alanlarını artırmak, kırsal kalkınmayı güçlendirmek. Çünkü biliyoruz ki, üreten köylü güçlü Türkiye demektir. Nilüfer Belediyesi olarak biz de her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİME KESİNTİSİZ DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretime katkı sunmak, üreticinin yanında olmak ve bölgede üretimi artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ise, “İtalyan çimlerini biz üreticilerimizle, üreticilerimiz de toprakla buluşturacak. Böylelikle hayvancılığa katkıda bulunacağız; kaba ot ve yeşil ot ihtiyacınız karşılayacağız. Bu dağıtımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ise tarımın gelecek olduğunu belirterek, “Bu yolu dayanışma içerisinde, birlikte yürüyeceğiz. Nilüferimizi tarımla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere İtalyan çimi tohumları dağıtıldı.