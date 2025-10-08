Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Eker Meydan’da düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla bir araya geldi. Voleybolseverler, organizasyon kapsamında takım oyuncularıyla tanışma ve formalarını imzalatma şansı yakalarken, aynı zamanda Nilüfer Belediyespor Eker’in yeni sezon formalarını ve kombinelerini satın alma imkanı da buldu.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Eker’in Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil eden tek takım olmasına dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, bu durumun Bursa ve Nilüfer’deki gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Takımımız, şehrimizde yeni, başarılı sporcular yetişmesinin önünü açıyor” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan sponsor firma Eker Süt Ürünleri’ne teşekkürlerini ileten Başkan Şadi Özdemir, tüm Bursalılara takıma destek çağrısında bulundu. Başkan Şadi Özdemir, “Gelin, bu sezon tribünlerde hep birlikte olalım, sahadaki mücadeleye omuz verelim. Çünkü bu takım, hepimizin takımı” diyerek kent halkını maçlara davet etti.

Başkan Şadi Özdemir, yaklaşan yeni sezonda Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı’na başarı dileklerini ileterek, ekibin Bursa ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil edeceğine olan güvenini ifade etti.

Ayrıca Özdemir, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında sporcularla birlikte pembe kurdele takarak hastalığa dikkat çekti.