ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde liderler Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu. Trump, Kanada ile güçlü ilişkilerinden bahsederken, görüşmenin yalnızca ticaret ve ekonomiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Trump, "Kanada ile çelik, otomotiv ve yatırım alanlarında bazı doğal çatışmalarımız var, ancak ilişkimiz son derece güçlü. Bu görüşmede yalnızca ticaret değil, Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere birçok küresel konuyu da ele alacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Hamas arasında dün Mısır'da başlayan dolaylı müzakerelere değinen Trump, "Çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Belki 500 yıldır, belki 3000 yıldır süren bu şiddet döngüsünü kırmak için elimizde tarihi bir fırsat var" dedi.



ABD müzakerelere bir ekip daha gönderdi

ABD Başkanı Trump, "Gazze Şeridi'nde barışa dair gerçek bir şans var. Ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir ABD ekibi şu anda bölgede, başka bir ekibimiz de müzakerelere katılmak üzere yola çıktı. Bu, yalnızca Gazze'ye değil, tüm Orta Doğu'ya umut getirebilir" ifadelerini kullandı.

Yürütülen diplomatik temasların uluslararası destek gördüğünü de belirten Trump, "Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler bu planı destekliyor. Desteklemeyen kimse olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bir şeyler yapma şansımız var. Eğer bunu başarabilirsek, sadece rehinelerin serbest kalması değil, bölgedeki tüm halklar için güvenli bir gelecek mümkün olacak" dedi.



"Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız"

Bir gazetecinin "İsrail'in muhtemel bir anlaşma sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmeyeceğine dair ne tür bir garanti verebilirsiniz?" sorusuna Trump, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ABD, bu sürecin garantörlerinden biri olacak. Barış planının başarısı, tarafların taahhütlerine sadık kalmalarına bağlı. Biz de bunu sağlamak için tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız" cevabını verdi.

Gazze'deki esirlerin durumuna değinen Trump, "Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ekiplerimiz bu konuda ilerleme kaydetti. Şu anda sahada çalışan özel temsilcilerimiz, rehinelerin güvenli şekilde teslim edilmesi için gerekli ortamı oluşturuyor" dedi.



"Bu yalnızca Gazze değil, bölgesel bir barış süreci"

Barış sürecinin sadece Gazze ekseninde değil, Orta Doğu genelinde istikrar çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Trump, "Bu mesele, sadece Gazze ile sınırlı değil. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, hatta Avrupa ülkeleri de bu sürece dahil. Eğer herkes aynı yönde hareket ederse, Orta Doğu'da uzun yıllardır süren şiddeti sona erdirme fırsatımız olacak. Bu barış planı yalnızca ateşkesle sınırlı değil. Bölgenin yeniden inşası, insani yardımların artırılması ve güvenlik garantilerinin sağlanması da planın bir parçası" dedi.



Kanada ile ortak savunma projesi

Kanada ile birlikte "Altın Kubbe" benzeri bir savunma sistemi üzerinde ortak çalışmaya başlanacağını açıklayan ABD Başkanı Trump, "Ronald Reagan'ın yıllar önce hayalini kurduğu bir savunma sistemini artık hayata geçirebiliyoruz. Kanada ile birlikte ‘Altın Kubbe' koruma mekanizması üzerinde çalışacağız. Bu teknoloji, sadece iki ülke için değil, dünya güvenliği için de önemli bir adım olacak" dedi.



"Barış, yalnızca bir hedef değil, bir zorunluluk"

Orta Doğu'daki barış sürecinin yalnızca siyasi değil, insani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Trump, "On yıllardır süren kan ve gözyaşını sona erdirmek istiyoruz. Bu yalnızca İsrail ve Filistin için değil, tüm insanlık için bir sorumluluk. Barış, yalnızca bir hedef değil, bir zorunluluk. Şu anda, belki de tarihte ilk kez, bunu gerçekleştirmek için gereken zemine sahibiz. Eğer bu fırsatı kaçırırsak, bir nesil daha kaybedebiliriz. Ama ben inanıyorum; Gazze'de, Orta Doğu'da ve dünyada barış mümkün" dedi.



"Kanada, bu barış çabasının arkasında duracak"

Kanada Başbakanı Mark Carney ise, Trump yönetiminin Gazze Şeridi'ne dair barış vizyonuna tam destek verdiklerini söyleyerek, "Yıllardır süren çatışmaların ardından ilk kez gerçek bir umut doğdu. Kanada, bu sürecin arkasında duracak ve desteklemek için elinden geleni yapacak. Bu yalnızca Gazze için değil, tüm bölge için tarihi bir fırsat. ABD'nin liderliğinde atılan adımlar, yalnızca askeri değil, insani bir boyut da taşıyor. Bu sürecin başarıya ulaşması, bölgede yeni bir dönemin başlamasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

İki lider, görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.