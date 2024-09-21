Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sağlık Buluşmaları etkinliğinde Prof. Dr. Hakan Seçkin, bel ağrısı ve bel fıtığı hakkında bilgi verdi ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Bu yılki ilk etkinlik, Acıbadem Bursa Hastanesi'nden Prof. Dr. Hakan Seçkin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, bel ağrısı ve bel fıtığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ve modern tedavi yöntemleri ele alındı.

Prof. Dr. Seçkin, bel ağrısı ve bel fıtığının sıklıkla karıştırıldığını vurguladı. Bel ağrısının toplumun yüzde 80'inde görüldüğünü ve doktor başvurularının en yaygın nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Genelde 2-6 hafta içinde geçen bel ağrılarının bazılarının ise kronik hale gelebileceğini söyledi. Kas zorlanması ve yanlış ağırlık kaldırma gibi etkenlerin bel ağrısına yol açtığını ifade eden Seçkin, doğru ağırlık kaldırma tekniğinin çömelerek yapılması gerektiğini belirtti.

Yaşlılık ve hareketsizliğin de bel ağrısına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Seçkin, bel fıtığının en ciddi bel ağrısı sebebi olduğunu vurguladı. Bel fıtığına işaret eden ciddi belirtiler arasında 6 haftayı aşan bel ve bacak ağrısı, bacaklarda güç kaybı, kısa yürüyüşlerde bile uyuşukluk ve yorgunluk bulunduğunu belirtti. Bu durumlarla karşılaşıldığında uzman bir doktora başvurulmasını önerdi.