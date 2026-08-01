Satış listesinde Bursa da yer alırken, Nilüfer ve Orhaneli ilçelerindeki 2 arsa yeni sahiplerini bekliyor.

TOKİ tarafından ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre, Bursa'daki arsalar 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmayla satışa sunulacak. Müzayede, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı yapılırken, isteyen yatırımcılar internet üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa sunulan arsalar için yatırımcılara cazip ödeme seçenekleri de sunuluyor. Arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla satışa çıkarılacak. Bazı taşınmazlarda ise yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade seçeneği uygulanacak. Peşin alımlarda ise belirlenen şartları sağlayan taşınmazlarda yüzde 15 indirim yapılacak. Satışların KDV'den muaf olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

TOKİ'nin Türkiye genelindeki büyük müzayedesinde toplam 741 arsa yatırımcıların beğenisine sunulacak. Satış listesinde konut, ticaret, turizm, sanayi ve farklı niteliklerde arsalar yer alıyor.

İnternet üzerinden açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirtilen tarihten önce kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Müzayede şartnamesi, arsa listeleri ve başvuru detaylarına ilan.gov.tr ile TOKİ'nin ilgili sayfalarından ulaşılabiliyor.