Şirketin alacaklılarına ilişkin hazırlanan sıra cetvelindeki maddi hatalar düzeltildi. Gözler şimdi 5 Ağustos’ta yapılacak ikinci alacaklılar toplantısına çevrildi.

İnegöl İcra Dairesi’nin 2024/3 İflas dosyası kapsamında tasfiye işlemleri devam eden Altıgen Ambalaj hakkında yeni bir ilan yayımlandı.

İcra Dairesi tarafından hazırlanan 8 Temmuz 2026 tarihli sıra cetvelinde yer alan maddi hataların düzeltildiği bildirildi. Düzeltilen sıra cetveli ile düzeltme kararının İnegöl İcra Dairesi’nde alacaklıların incelemesine hazır olduğu belirtildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE

Düzeltilen sıra cetveline ilişkin sıraya, esasa ve miktara yönelik itirazda bulunmak isteyen alacaklılara 7 günlük süre tanındı.

İtirazların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İcra ve İflas Kanunu’nun 235. maddesi kapsamında yapılması gerekiyor.

ALACAKLILAR 5 AĞUSTOS’TA BULUŞACAK

Altıgen Ambalaj’ın iflas tasfiyesinde kritik toplantının tarihi de belli oldu.

İkinci alacaklılar toplantısı, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

Toplantı, Ertuğrulgazi Mahallesi Alanyurt Caddesi No:16/1 adresindeki Adliye Ek Hizmet Binası Denetimli Serbestlik Konferans Salonu’nda yapılacak.

Alacaklıların toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili bir vekil aracılığıyla temsil edilmeleri gerekiyor.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, sıra cetvelinin düzeltilmesi ve ikinci alacaklılar toplantısına ilişkin işlemlerin İcra ve İflas Kanunu’nun 232, 234 ve 235. maddeleri kapsamında ilan ve tebliğ edildiği bildirildi.

Kaynak: ilan.gov.tr