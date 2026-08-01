Belgesi bulunmayan kişiler, verilen 12 aylık geçiş süresinin ardından bu işlerde çalıştırılamayacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve belge zorunluluğu bulunan mesleklere ilişkin tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler, 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde yapılan değişiklikleri kapsıyor.
2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunan 40 meslek daha uygulamaya dahil edildi. Bu mesleklerde çalışanların, düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.
Belirlenen sürenin sonunda gerekli belgeye sahip olmayan kişiler ilgili mesleklerde çalıştırılamayacak.
Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden bazıları şöyle:
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Bitkisel yağ üretim operatörü
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Çimento üretim elemanı
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Doğalgaz sayaç sökme-takma elemanı
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Elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi
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Elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi
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Elektrik dağıtım şebekesi kayıt-kaçak ve ölçü-kontrol görevlisi
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Elektrik sayacı sökme-takma elemanı
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Elektrik tesisatçısı
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Elektrik ve elektronik ürünler servisçisi
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Cam kesim elemanı
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Endüstriyel cam ısıl işlem elemanı
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Endüstriyel cam işleme elemanı
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Endüstriyel cam kesim elemanı
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Endüstriyel yalıtım camı üretim elemanı
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Endüstriyel taşımacı
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Görüntü ve ses sistemleri elemanı
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İplik bitim işleri operatörü
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İplik eğirme operatörü
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İzabeci
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Kent içi raylı sistemler katenar bakım elemanı
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Kırma-eleme tesis operatörü
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Mekanizasyon işçisi
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Mekanize kazı operatörü
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Mermer ve doğal taş ocakçısı
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Mermer ve doğal taş özel imalat elemanı
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Pres işçisi
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Presçi
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Sağlık kuruluşları kaynaklı tehlikeli atık toplayıcısı
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Sağlık kuruluşları kaynaklı tıbbi atık toplayıcısı
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Sebze-meyve konservesi üretim operatörü
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Sos üretim operatörü
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Tel makineleri operatörü
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Terminal çekici operatörü
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Yeraltı hazırlık işçisi
Yeni düzenlemeyle sanayi, enerji, üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren toplam 66 meslek, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına alınmış oldu.
Kimler belge zorunluluğundan muaf olacak?
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesine sahip olan kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartından muaf tutulacak.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından veya üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölüm ve programlarından mezun olanlar da diplomalarında belirtilen alanlarda çalışmaları halinde belge zorunluluğuna tabi olmayacak.
Bunun yanı sıra 1 Ocak 2022’den önce, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında MEB tarafından belirlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alan kişiler de belgelerinde yer alan bölüm, alan, program veya dallarda çalışmaları şartıyla düzenlemeden muaf sayılacak.