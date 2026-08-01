Belgesi bulunmayan kişiler, verilen 12 aylık geçiş süresinin ardından bu işlerde çalıştırılamayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve belge zorunluluğu bulunan mesleklere ilişkin tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler, 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde yapılan değişiklikleri kapsıyor.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunan 40 meslek daha uygulamaya dahil edildi. Bu mesleklerde çalışanların, düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

Belirlenen sürenin sonunda gerekli belgeye sahip olmayan kişiler ilgili mesleklerde çalıştırılamayacak.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden bazıları şöyle:

Bitkisel yağ üretim operatörü

Çimento üretim elemanı

Doğalgaz sayaç sökme-takma elemanı

Elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi

Elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi

Elektrik dağıtım şebekesi kayıt-kaçak ve ölçü-kontrol görevlisi

Elektrik sayacı sökme-takma elemanı

Elektrik tesisatçısı

Elektrik ve elektronik ürünler servisçisi

Cam kesim elemanı

Endüstriyel cam ısıl işlem elemanı

Endüstriyel cam işleme elemanı

Endüstriyel cam kesim elemanı

Endüstriyel yalıtım camı üretim elemanı

Endüstriyel taşımacı

Görüntü ve ses sistemleri elemanı

İplik bitim işleri operatörü

İplik eğirme operatörü

İzabeci

Kent içi raylı sistemler katenar bakım elemanı

Kırma-eleme tesis operatörü

Mekanizasyon işçisi

Mekanize kazı operatörü

Mermer ve doğal taş ocakçısı

Mermer ve doğal taş özel imalat elemanı

Pres işçisi

Presçi

Sağlık kuruluşları kaynaklı tehlikeli atık toplayıcısı

Sağlık kuruluşları kaynaklı tıbbi atık toplayıcısı

Sebze-meyve konservesi üretim operatörü

Sos üretim operatörü

Tel makineleri operatörü

Terminal çekici operatörü

Yeraltı hazırlık işçisi

Yeni düzenlemeyle sanayi, enerji, üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren toplam 66 meslek, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına alınmış oldu.

Kimler belge zorunluluğundan muaf olacak?

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesine sahip olan kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartından muaf tutulacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından veya üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölüm ve programlarından mezun olanlar da diplomalarında belirtilen alanlarda çalışmaları halinde belge zorunluluğuna tabi olmayacak.

Bunun yanı sıra 1 Ocak 2022’den önce, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında MEB tarafından belirlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alan kişiler de belgelerinde yer alan bölüm, alan, program veya dallarda çalışmaları şartıyla düzenlemeden muaf sayılacak.