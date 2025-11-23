

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa arenasında başarılı yolculuğuna devam ediyor. EHF Erkekler Avrupa Kupası 3’üncü tur rövanş maçında Lüksemburg temsilcisi HB Red Boys Differdange ile karşılaşan Bursa temsilcisi, zorlu deplasmandan istediğini alarak döndü.

Lüksemburg’un Differdange şehrindeki John Scheuren Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takımın da oyun disiplininden kopmadığı mücadelenin ilk yarısı 16-16’lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da sahadaki denge bozulmadı ve nefes kesen karşılaşma 34-34 beraberlikle sona erdi.

Bursa’da oynanan ilk maçı 35-29 kazanan Nilüfer Belediyespor, elde ettiği bu skor avantajı sayesinde rakibini eledi. Bursa temsilcisi, Avrupa kupası yolculuğuna son 16 turunda devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN