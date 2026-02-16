Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 22. hafta mücadelesinde Kuzeyboru Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan ve voleybolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma, beş setlik kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Maça taraftarının da desteğiyle hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-21 önde tamamlayarak durumu 1-0’a getirdi. İkinci sette oyuna ortak olan konuk ekip Kuzeyboru, seti 25-20 kazanarak skorda eşitliği sağladı.

Mücadelenin üçüncü setinde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Bursa ekibi, bu bölümü 25-16 gibi net bir skorla geçerek setlerde yeniden öne geçti. Dördüncü sette ise Kuzeyboru’nun 25-21’lik üstünlüğüyle maç final setine uzadı.

Büyük heyecana sahne olan tie-break setinde daha az hata yapan ve oyun disiplininden kopmayan Nilüfer’in Sultanları, seti 15-12, karşılaşmayı da 3-2 kazanarak parkeden galip ayrılan taraf oldu.

Kuzeyboru karşısında aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 37’ye yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, puan tablosundaki 6. sıradaki yerini korudu.

Bursa temsilcisi, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 23. haftasında Ankara deplasmanına gidecek. Nilüfer Belediyespor Eker, 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda İlbank Spor Kulübü’ne konuk olacak.