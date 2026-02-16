2026 Ramazan ayında Bursa genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi belli oldu. Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde kılınacak teravih namazları hatimle kılınacak. Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerindeki bazı camilerde vatandaşlar hatimle teravih namazı kılabilecek.

BURSA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZININ KILINACAĞI CAMİLER

Osmangazi'de Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi (DOSAB) Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mahallesi Süleymaniye Camii, Adnan Menderes Mahallesi Park Camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timurtaşpaşa Camii, Mutlular Hazreti Hamza Şehitler Camii, Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii, Şehreküstü Camii, İkizler Camii'nde hatimle teravih namazı kılınacak. Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Hicret Camii, Setbaşı Camii, Zeyniler Camii, Nilüfer'de Akçalar Yeni Camii, Nilüfer Ticaret Merkezi Camii, Şinasi Yürek Camii, Demirci Mahallesi Eski Camii, Fethiye Mahallesi Gaziosmanpaşa Camii hatimle teravih kılınacak camiler arasında yer aldı. Gemlik'te Hz. Ebubekir Camii, Gürsu'da Gürsu Orta Camii, İnegöl'de ise Turgutalp Camii, Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii'nde hatimle teravih namazı kılınabilecek.

Ayrıca İznik'de Hacı Hamza Camii, Karacabey'de Pazaryeri Öktemler Camii, Kestel'de Hacı Selahattin Yıldız Camii, Mudanya'da Hasanbey Camii, Mustafakemalpaşa'da Atariye Camii, Atatürk Mahallesi Camii, Orhaneli ilçesinde Orhaneli Yeşil Camii, Orhangazi'de Abdülhamid Han Camii, Yenişehir'de Çınarlı (Voyvoda) Camii'leri de listede yerini aldı.