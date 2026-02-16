Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme için süreç hız kazanırken, kamuoyunda yeni bir artış beklentisi oluştu.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre halen 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Söz konusu artışın bütçeye 150 milyar liranın üzerinde ek yük getireceği ifade ediliyor.

Bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan torba yasa teklifine dahil edilmesi bekleniyor. Düzenleme önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak, ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Resmi Gazete’ de yayımlanmasının ardından ise yürürlüğe girecek.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.