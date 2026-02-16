Aralarında genç gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişilik ekip, zorlu hava koşullarında hem eğitim aldı hem de saha pratiği yaptı.

Kamp boyunca saha uyumu, ekip koordinasyonu, doğada hayatta kalma teknikleri, kamp organizasyonu ve afetlere hazırlık başlıklarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Gönüllüler, teorik bilgileri sahada pratiğe dökerek kriz anlarında hızlı ve doğru hareket etme konusunda deneyim kazandı.

Yapılan açıklamada "Kamp organizasyonunun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal’a yaylanın kullanımına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca alanın tahsisinde emeği bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Salih Turan’a destekleri için şükranlarımızı sunarız. İNDAK olarak, afetlere hazır, bilinçli ve güçlü gönüllüler yetiştirmek amacıyla eğitim ve saha çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." denildi.