Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde gerçekleşen karşılaşmaya ev sahibi takım oldukça güçlü bir başlangıç yaptı.
İlk yarıyı 19-12 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
Maç boyunca sergiledikleri etkili performansla göz dolduran Nilüfer Belediyespor’un galibiyetini, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Resul Tarman, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de tribünden izledi.
Bu galibiyetle birlikte Nilüfer Belediyespor, ligdeki konumunu sağlamlaştırarak, 22. haftada deplasmanda Rize Belediyespor ile karşılaşacak.