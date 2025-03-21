Programa, kooperatif üyeleri ve sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

İftar programında konuşan İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli üyelerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte paylaşmak üzere düzenlediğimiz iftar programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İNSERKOOP olarak, İnegöl’de servis taşımacılığı sektöründe hizmet veren büyük bir aileyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu iftar programı, sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirme fırsatı sunduğu gibi, üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği de pekiştirmektedir. Vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunma misyonumuz doğrultusunda, sektör standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.

Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız özel bir dönemdir. Bu anlayışla bir araya gelerek sadece iş ortaklığı değil, gönül birlikteliği içinde olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Kooperatifimizin daha güçlü ve verimli çalışması için el birliğiyle hareket etmeye, sektörümüzü daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm İnegöl halkına ve sektör temsilcilerine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını temenni eder; birlik ve beraberlik içinde nice güzel günlerde buluşmayı dilerim."

İftar programı, sohbetler ve sektörle ilgili değerlendirmeler eşliğinde devam ederken, davetliler keyifli bir akşam geçirdi.