Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

llikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1384 ada, 2 parsel sayılı ve 10.948,95 m2. miktarlı “Arsa” vasıflı taşınmazda, Kat İrtifakı kurulmuş olan, 745/614400 arsa paylı, A blok, 1. bodrum kattaki 39 no’lu Bağımsız Bölümün (Konutun) tamamı olup Üçüncü şahıs adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz , Bursa İli, Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde bulunan Ataevler Mahallesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi, no: 8 adresindeki inşaat halinde olan Mavi İnci Konakları Sitesi’nin, A blok, zemin katındaki 39 no’lu dairedir. Tapu bilgilerinde 1. bodrum kat, 39 no’lu bağımsız bölüm olarak kayıtlı olan taşınmazın, bina kat sıralamasına göre yerinde, zemin kattaki 39 no’lu daire olduğu görülmüştür. Yine, tapu bilgilerinde “Konut” nitelikli olarak kayıtlı olan taşınmazın, fiili durumu itibarı ile işyeri amaçlı olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Borçluya ait taşınmazın da içerisinde bulunduğu bina, bodrum+zemin+7 normal+dubleks katlı olmak üzere toplam 11 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olmakla birlikte, henüz inşaat halinde olan sitenin gerek ortak kullanım alanlarında, gerek binaların içerisindeki bazı dairelerde ve gerekse çevre düzenlemelerinde inşaat yönünden eksik imalatların olması nedeni ile bazı daireler hariç olmak üzere sitenin büyük bir kısmında yerleşik düzene geçilememiş olduğu tespit edilmiştir. Keşif tarihinde “Yönetim Ofisi – işyeri ” amaçlı olarak kullanılan söz konusu dairenin gerek yerinde ve gerekse mimari projeleri üzerinde yapılan inceleme ve ölçümlerine göre, bürüt alanı 112,00 m2. ve net kullanım alanı ise 101,20 m2. olup, mevcut durumu itibarı ile 2 adet oda, hol, mutfak ve wc lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Tüm bölümlerin tabanları seramik ile kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, holün tavan kenarları ışık havuzlu, diğer bölümlerin kartonpiyerli olup, hol ve odaların tavan yüzeyleri alçı süslemelidir. Mutfak bölümünde, üzeri mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst MDF dolapları bulunmaktadır. Wc-lavabo bölümünde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairenin çift camlı olan giriş kapısı ve pencere çerçeveleri PVC profil, iç kapıları ise ahşap paneldir. Kuzey ve doğu cepheli olan dairenin elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Ancak; Mahallinde yapılan incelemelerine göre, tapu bilgilerinde konut niteliği olarak kayıtlı olan söz konusu dairenin, yapılan tadilatlar sonucunda iĢyeri kullanımına uygun durumuna getirildiği, mimari projesi ile uyumsuz olduğu ve mevcut durumu itibarı ile de konut kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir. İmar Durumu: Söz konusu taşınmazlar ile ilgili olarak imar durumu bildirilmemiş olup, Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden şifahi olarak edinilen bilgilere göre; Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1384 ada, 2 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzii İmar Planı’nda, kısmen Yençok(Yükseklik): 24,50 m. (8kat) ve E(Emsal): 2.15 olan Konut Alanında (10.948,40 m2. si) ve kısmen de Park Alanında (2.130,00 m2. si) kalmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden şifahi olarak edinilen bilgilere göre; Söz konusu taşınmazın 30.09.2019 tarih ve 1081/14 sayılı ilk yapı ruhsatı bulunduğu, ruhsat tarihine göre ise binaların 4 yaşında olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 2.912.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İcrai haciz ve satışına gidilmiştir şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.