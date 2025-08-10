Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Zemine K.(68) yönetimindeki 16 NIE 44 plakalı otomobil Kınık kavşağında dönüş yaptığı sırada, Ankara'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Tuncay T.(28) yönetimindeki 16 BHC 843 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Zemine K. ile 16 BGC 843 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Salatin T.(52) ile Oktay T.(23) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz