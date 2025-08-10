Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, Hindistan’ın İndus Nehri üzerindeki baraj projelerine karşı sert uyarılarda bulundu. Munir, ülkesinin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm gücünü kullanacağını dile getirdi. ABD’de yaptığı açıklamada, Hindistan anlaşmaları ihlal ederse füze ve nükleer kapasitenin devreye gireceğini vurguladı.

Munir, Hindistan’ın baraj inşa etmesi durumunda “on füze ile yok edeceklerini” ifade etti. Florida’daki bir yemekte konuşan Mareşal, Pakistan’ın karşı karşıya olduğu tehdidin nükleer boyuta ulaşabileceğine dikkat çekti. ThePrint’in haberine göre, bu sözler ABD topraklarından yapılmış üçüncü ülkeye yönelik bilinen ilk nükleer tehdidi oluşturuyor.

“Mareşal Munir, ‘Biz nükleer bir milletiz ve yok olacağımızı düşünürsek, dünyanın yarısını yanımıza alırız’ dedi. Ayrıca Hindistan’ın İndus Suları Anlaşması’nı askıya almasının 250 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Munir, Hindistan’ın baraj yapması durumunda “on füze ile yok edeceğiz” sözlerini yineleyerek, “İndus Nehri Hintlilerin özel malı değildir. Füze stoğumuz yeterli, Allah’a şükür” dedi.

Kaynaklar, Munir’in ordunun Pakistan siyasetinde aktif rol alması gerektiğini de belirttiğini aktardı. Munir, olası bir savaş durumunda doğudan başlayarak en önemli kaynakların hedef alınacağını, ardından batıya doğru ilerleyeceklerini söyledi.

Ayrıca, Hindistan’ın benzer adımlar atması durumunda Pakistan’ın kayıplarının kamuoyuyla paylaşılması teklifinde bulundu.

Mareşal, iki ülkenin askeri gücünü değerlendirirken, “Hindistan otoyolda Ferrari gibi hızlı ilerleyen parlak bir Mercedes ise, biz zorlu yollarda giden sağlam bir damperliyiz. Kamyon arabaya çarparsa, kaybeden kim olur?” ifadelerini kullandı.