Daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kuru yük gemisi kaptanı C.T., yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Olayda adı geçen kaptan C.T., mahkemede ifadesinde, kaza bölgesinden geçen gemide 16.30’da vardiyasına başladığını, kaptanın yemeğe indiği sırada gemiyle ilerlediğini anlattı. Yolunda tahta parçaları ve can simidi gördüğünü ancak bunların ne olduğunu anlamadığını söyledi. Kendisinin herhangi bir çarpışma yaşanmadığını belirtti. Normalde böyle durumlarda Sahil Güvenliğe haber verilmesi gerektiğini ama o an psikolojisi nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.

Yalova Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği adli kontrol kararına yapılan itirazı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kabul etti. Kaptan C.T., İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklandı.