Başkent Malé’deki Ticari Liman’a ulaşan gemi, Harpoon gemisavar füzeleriyle donatılmış olarak teslim edildi.

Ankara ve Malé arasında imzalanan savunma mutabakatı kapsamında, 1981’de hizmete girip 2024’te test-eğitim gemisine dönüştürülen TCG Volkan, Maldivler Savunma Kuvvetleri’ne devredildi. Türk Savunma Bakanlığı, bu adımın Maldivler’in deniz güvenliğini artırıp Hint Okyanusu’ndaki deniz hakimiyetini güçlendirmek için kritik olduğunu belirtti.

Geminin tesliminin ardından Türk Deniz Kuvvetleri’nden özel bir ekip, füze botunu aktive edecek ve Maldiv ordusuna iki hafta sürecek ileri seviye operasyonel eğitim verecek.

TCG Volkan, Alman Lürssen Werft tasarımı, yüksek hızlı ve Harpoon füzeleriyle donatılmış bir saldırı hücumbotu olarak öne çıkıyor.

Maldivler ayrıca Türkiye’den altı adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldı. Ancak bu insansız hava araçlarının henüz aktif kullanılmaması tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Muizzu, Kasım 2023’te Türkiye ziyareti sırasında askeri teçhizat üreticilerini ziyaret etmişti.