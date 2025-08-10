Tribünlerde maç izleyen baba ve kızı tribünlerin çökmesi sonucu düştü. Olayda şans eseri baba ve kızı yaralanmazken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kutrtuluş sahasında oynanan Yarı final müsabakalarında Alibeyköy ile Dipsizgöl, Kulaca ile de Konurlar mücadele ediyor.

Maçı izleyen baba ve kızı, bir anda tribünün çökmesi sonucu yere düştü. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmazken, küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar tribünlerin durumu nedeniyle tepki gösterdi.

Muhabir: Şerife öz